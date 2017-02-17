Понедельник, 20. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Президент в День независимости отправится в церковь и учредит новый ритуал2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Президент Керсти Кальюлайд в отличие от прежних глав государства примет участие во всех без исключения мероприятиях по случаю Дня независимости.

Программа мероприятий начнется 23 февраля с совершенно нового ритуала: президент вручит команде знаменосцев Сил обороны для использования на параде меч офицера Сил обороны №0001.

“Вручение меча – нововведение в программе мероприятий по случаю Дня независимости, будем надеяться, это станет доброй традицией”, - говорит советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ. Меч офицера Сил обороны президенту вручило Собрание офицеров запаса Эстонии в 2006 году. Глава государства вручит его команде знаменосцев, которая использует его во время парада, после чего вернет президенту.

За этим последует возложение венков к могилам высокопоставленных эстонских деятелей на Метсакальмисту. Оно начнется с места успокоения семьи президента Константина Пятса, в мероприятии примет участие и Керсти Кальюлайд.

В полдень президент вручит государственные награды 113 лицам, удостоенным этой чести.

В 7.33 утра 24 февраля Керсти Кальюлайд примет участие в подъеме государственного флага на Длинном Германне. В этой церемонии президенты участвовали не всегда, обычно там выступал с речью спикер Рийгикогу.

В 9.00 Кальюлайд возложит венок к подножью памятника героям Освободительной войны в Таллинне.

В 10.00 президент примет участие в богослужении в Домской церкви.

В 12.00 Кальюлайд примет парад Сил Обороны на площади Вабадузе, командовать которым будет командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас. В параде примет участие более тысячи человек, также будет продемонстрировано более сотни единиц техники. Глава государства по окончании парада планирует остаться на площади Вабадузе.

«День независимости Республики – праздник для всех жителей Эстонии. А в праздник обычно общаются друг с другом, празднуют вместе. Глава государства хочет как можно больше быть в этот день с остальными жителями Эстонии”, - пояснил Линнамяэ.

В 18 часов в концертном зале “Эстония” состоится концерт, посвященный 99-й годовщине Эстонской Республики, за которым последует прием президента Керсти Кальюлайд и ее супруга Рене-Георга Максимовского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень независимостиКерсти Кальюлайд
По теме
Тоом о казусе с Кальюлайд на Мюнхенской конференции: это безобразие, но президент отреагировала прекрасно

Тоом о казусе с Кальюлайд на Мюнхенской конференции: это безобразие, но президент отреагировала прекрасно

Известная программа «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» началась 19 февраля с обсуждения казуса, произошедшего на Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сказано на сайте депутата Европарламента от Эстонии Яны Тоом. Модератор первой панельной дискуссии ответственный редактор британской газеты Financial Times Филипп Стивенс попросту не узнал ее.
Керсти Кальюлайд встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом

Керсти Кальюлайд встретилась с вице-президентом США Майком Пенсом 11

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся в субботу в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России. Кальюлайд: уважаю традицию вовлекать церковь в свою жизнь и понимаю желающих этого не делать

Кальюлайд: уважаю традицию вовлекать церковь в свою жизнь и понимаю желающих этого не делать

Президент Эстонии Калью Кальюлайд написала в своей страничке Facebook, что участвовала в субботу вместе со служащими батальона связи и караульного батальона в рождественской церемонии в часовне на кладбище Сил обороны.  Керсти Кальюлайд отказалась от церковной службы в день вступления в должность

Керсти Кальюлайд отказалась от церковной службы в день вступления в должность 2

Президент Керсти Кальюлайд стала первым главой государства Эстонии, отказавшимся в день вступления в должность от благодарственного богослужения в свою честь, пишет Postimees.
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
Limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee рецепты!
мнение
limon.ee
krasotka.ee
eesti laul 2017
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
13:41
Завтра в Эстонии похолодает
13:32
Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля
13:19
Ученые поняли, как заставить отца полюбить своего ребенка
13:11
Тоом: решение о выдвижении моей кандидатуры в Нарве или Таллинне примет правление партии
13:04
Ученые развенчали миф о фитнесе
13:01
Парень позволил своей девушке спать с другими, когда она пригрозила ему расставанием
13:00
Российским биатлонистам поставили тройку с плюсом за выступление на чемпионате мира
12:57
Павел Иванов: инициативы от разума до безумия
12:50
Кальюлайд присвоила звание генерала командующему Силами обороны Террасу
12:44
Гражданин Эстонии своим безумным романтическим поступком свел с ума всю Россию. Смотрите видео!
12:43
Вегетарианство - не самый разумный выбор, если вы хотите увидеть своих внуков
12:37
Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка
12:35
В Испанию прорвались сотни мигрантов из Марокко
12:25
Только интроверты могут рассмотреть скрытые здесь изображения. А вы видите что-нибудь?
12:22
Cкорая помощь для волос
12:21
Президент в День независимости отправится в церковь и учредит новый ритуал (1)
12:18
В лесу на рабочего упало дерево
12:13
Медики рассказали, почему любителям фастфуда лучше есть жирную рыбу
12:12
Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом
12:09
В плитах Bosch возможна утечка газа: владельцев из Эстонии просят связаться с производителем
Все новости
LimonЦеликом
Гражданин Эстонии своим безумным романтическим поступком свел с ума всю Россию. Смотрите видео!

Гражданин Эстонии своим безумным романтическим поступком свел с ума всю Россию. Смотрите видео!

Смотри: Ольга Бузова предалась страсти со змеей

Смотри: Ольга Бузова предалась страсти со змеей

Стало известно о состоянии попавшего в больницу Державина

Стало известно о состоянии попавшего в больницу Державина

13:01
Парень позволил своей девушке спать с другими, когда она пригрозила ему расставанием
12:25
Только интроверты могут рассмотреть скрытые здесь изображения. А вы видите что-нибудь?
12:12
Анджелина Джоли впервые прокомментировала развод с Брэдом Питтом
11:35
СМИ обсуждают известие о родах Юлии Савичевой
KrasotkaЦеликом
Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака

Самые приятные черты характера девушек разных знаков Зодиака

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Смотри: 20-летняя британка шокировала старческим лицом

Уход за волосами весной: полезные советы

Уход за волосами весной: полезные советы

13:19
Ученые поняли, как заставить отца полюбить своего ребенка
13:04
Ученые развенчали миф о фитнесе
12:43
Вегетарианство - не самый разумный выбор, если вы хотите увидеть своих внуков
12:22
Cкорая помощь для волос
SportsЦеликом
Российским биатлонистам поставили тройку с плюсом за выступление на чемпионате мира

Российским биатлонистам поставили тройку с плюсом за выступление на чемпионате мира

The Daily Mail: Мутко заставлял атлетов молчать о допинг-системе в России

The Daily Mail: Мутко заставлял атлетов молчать о допинг-системе в России

Биатлонистка из Германии переписала историю спорта

Биатлонистка из Германии переписала историю спорта (1)

19. фев
Скончался выдающийся эстонский шахматист
ВпрокЦеликом
В плитах Bosch возможна утечка газа: владельцев из Эстонии просят связаться с производителем

В плитах Bosch возможна утечка газа: владельцев из Эстонии просят связаться с производителем

«Пригласи курицу в гости!»: читателей возмутила новая реклама Tallegg

«Пригласи курицу в гости!»: читателей возмутила новая реклама Tallegg (1)

У SEB есть доступ к телефонным книгам клиентов

У SEB есть доступ к телефонным книгам клиентов

09:37
Особенности законов: любой может организовать на дому неофициальный уход за пожилыми (2)
Погода
Фото: от Антарктиды откололся айсберг размером с Манхэттен

Фото: от Антарктиды откололся айсберг размером с Манхэттен

Фото: дружелюбный скат покорил интернет

Фото: дружелюбный скат покорил интернет

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка

Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка

В лесу на рабочего упало дерево

В лесу на рабочего упало дерево

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля

Узнайте, как изменятся расписание и маршруты общественного транспорта 23 и 24 февраля

Управа Ласнамяэ приглашает на Масленицу в парке Паэ

Управа Ласнамяэ приглашает на Масленицу в парке Паэ

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Тяжелая авария в Табасалу: столкнулись грузовик и легковушка
Тоом о казусе с Кальюлайд на Мюнхенской конференции: это безобразие, но президент отреагировала прекрасно
Полиция разыскивает двух мужчин: а вы знаете, где они прячутся?(1)
Яна Тоом ответила Жириновскому, который готов баллотироваться в президенты Эстонии, и прокомментировала итоги Мюнхена(23)
Четыре страны НАТО в случае угрозы готовы обратиться за помощью к России(20)
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(69)
В Таллинне на Лаагна-теэ сбили лося: образовалась пробка(31)
Захарченко заявил о готовности освободить оккупированные районы Донбасса военным путем(28)
Порошенко: признание Россией документов ДНР и ЛНР - доказательство оккупации(25)
Президент Эстонии высказалась о санкциях в отношении России(23)
Bалюта
USD
0,939 EUR
GBP
1,167 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 17.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees