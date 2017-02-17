Программа мероприятий начнется 23 февраля с совершенно нового ритуала: президент вручит команде знаменосцев Сил обороны для использования на параде меч офицера Сил обороны №0001.

“Вручение меча – нововведение в программе мероприятий по случаю Дня независимости, будем надеяться, это станет доброй традицией”, - говорит советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ. Меч офицера Сил обороны президенту вручило Собрание офицеров запаса Эстонии в 2006 году. Глава государства вручит его команде знаменосцев, которая использует его во время парада, после чего вернет президенту.

За этим последует возложение венков к могилам высокопоставленных эстонских деятелей на Метсакальмисту. Оно начнется с места успокоения семьи президента Константина Пятса, в мероприятии примет участие и Керсти Кальюлайд.

В полдень президент вручит государственные награды 113 лицам, удостоенным этой чести.

В 7.33 утра 24 февраля Керсти Кальюлайд примет участие в подъеме государственного флага на Длинном Германне. В этой церемонии президенты участвовали не всегда, обычно там выступал с речью спикер Рийгикогу.

В 9.00 Кальюлайд возложит венок к подножью памятника героям Освободительной войны в Таллинне.

В 10.00 президент примет участие в богослужении в Домской церкви.

В 12.00 Кальюлайд примет парад Сил Обороны на площади Вабадузе, командовать которым будет командующий Силами обороны генерал-лейтенант Рихо Террас. В параде примет участие более тысячи человек, также будет продемонстрировано более сотни единиц техники. Глава государства по окончании парада планирует остаться на площади Вабадузе.

«День независимости Республики – праздник для всех жителей Эстонии. А в праздник обычно общаются друг с другом, празднуют вместе. Глава государства хочет как можно больше быть в этот день с остальными жителями Эстонии”, - пояснил Линнамяэ.

В 18 часов в концертном зале “Эстония” состоится концерт, посвященный 99-й годовщине Эстонской Республики, за которым последует прием президента Керсти Кальюлайд и ее супруга Рене-Георга Максимовского.