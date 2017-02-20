Кроме того, рабочая группа обсуждает возможность увеличить президентский срок с пяти до семи лет. Если сейчас Конституция позволяет президенту находиться у власти до двух сроков подряд, то есть до десяти лет, то в случае внесения поправок президенту придется ограничиться одним семилетним сроком.

Предполагается, что в дальнейшем при выборах президента будут упразднены три первых круга голосования в Рийгикогу - выбирать президента будет лишь коллегия выборщиков, состоящая из членов Рийгикогу и представителей собраний местных управлений.

По словам центриста Пеэтера Эрнитса, к сегодняшнему решению на обсуждении пришли после того, как выяснилось, что идею о прямых выборах президента, за которые годами ратовала Центристская партия, не поддержали представители Социал-демократической партии и IRL.

Сейчас представители партий-участников коалиции договорились, что, несмотря на то, что из-за административной реформы резко сократится количество местных самоуправлений, нельзя сокращать количество их представителей в коллегии выборщиков. Согласно имеющемуся договору, выборщиков из местных самоуправлений должно быть по меньшей мере две трети или даже больше.

После сегодняшнего заседания рабочей группы Эрнитс сообщил Postimees, что, согласно предварительной программе, коллегия выборщиков могла бы избирать президента в пять кругов, которые проходили бы в течение трех дней - с пятницы по воскресенье. При этом в первом круге можно было бы представить до пяти кандидатов. С каждым кругом их количество бы сокращалось, потому что выбывал бы кандидат, набравший наименьшее количество голосов.