СМИ узнали подробности гибели российских военных в Сирии

Четверо российских военных советников, погибших во время переезда из аэропорта Тияс в Хомс в Сирии, были обстреляны боевиками «Исламского государства» из советской гаубицы Д-30. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По данным газеты, эта версия подтверждается видеозаписью, опубликованной близким к исламистам агентством Amaq на следующий день после гибели российских военных.

В провинции Хомс сохраняется тяжелая обстановка с 2015 года, говорит источник газеты в органах военного управления. В конце 2015 года из Кемеровской области в район Хамрат этой провинции были перебазированы гаубицы «Мста-Б» 5-й гаубичной артиллерийской батареи 120-й артиллерийской бригады.

Тогда же в Хомс прибыли и российские наводчики. Как отмечает «Коммерсантъ», погибшие российские военные советники должны были доставить план Генштаба ВС России в сирийскую армию, чтобы остановить продвижение исламистов в регионе.

Один из погибших — 31-летний старший лейтенант Вадим Магамуров, он был похоронен в Екатеринбурге. В 2007 году Магамуров окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, служил начальником разведки в артиллерийском дивизионе военной части в Кемеровской области. Газете в штабе бригады, где служил Магамуров, отказались назвать имена других погибших с ним в Сирии военнослужащих.

В понедельник Минобороны сообщило о гибели 16 февраля четверых российских военных: когда они ехали на автомобиле в составе колонны сирийских войск из Тияса в Хомс, через 4 км под машиной сработал радиоуправляемый заряд. Еще двое военнослужащих были ранены, за их жизнь борются военные медики, сообщали в военном ведомстве.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года, с тех пор, по данным Минобороны РФ, погибли 27 российских военнослужащих.