Многие сокращенные в Ида-Вирумаа нашли новую работу или вернулись на старую

Как сообщила уездная газета "Северное побережье" со ссылкой на исследование Кассы страхования от безработицы, в течение 2015-го и 2016 годов на учет встали 1235 человек, у которых последним местом работы являлись "Eesti Energia", "Nitrofert" или "Viru Keemia Grupp" и чьи рабочие места были сокращены. Из них на работу к настоящему моменту устроились 660 человек.

Руководитель Ида-Вирумааского отделения Кассы страхования от безработицы Аннеки Теэлахк отметила, что часть этих людей вернулась к тому же работодателю. Например, концерн "VKG" снова принял на работу почти половину сокращенных.

Около двух третей людей, ставших безработными, воспользовались для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда услугами Кассы страхования от безработицы, причем большинство - более чем одной услугой.

Вместе с тем другая часть сокращенных не пожелала воспользоваться такими услугами и не спешила устраиваться на работу потому, что получала довольно приличное пособие по сокращению, отметила Теэлахк. "Бывало, что человек до последнего дня выплаты пособия по сокращению не принимал ни одного предложения о работе".

Еще некоторая часть сокращенных вовсе не нуждалась в помощи - они либо сами быстро нашли другую работу, либо вышли на пенсию.

Возможностью изучения новой профессии воспользовались 119 человек, которые при поддержке стипендии в размере 260 евро получают профессиональное или высшее образование.

Много усилий было приложено, как пишет "Северное побережье", чтобы увеличить объем обучения эстонскому языку среди сокращенных. Теперь же должны начаться курсы эстонского для уже работающих людей. Такие курсы организуются непосредственно в "Viru Keemia Grupp" и "Nitrofert". "Ведь люди хотят лучшего рабочего места и лучшей зарплаты или больших возможностей выбора. Знание эстонского языка как одно из базовых умений наверняка этому поспособствует", - прокомментировала Аннеки Теэлахк.