Фото: в этой таллиннской квартире живут настоящие фанаты обоев

В этой трехкомнатной квартире обои в каждой комнате, а, например, в гостиной наклеены обои двух разных расцветок и рисунков. Впрочем, большой ошибки в этом нет: подобраны они со вкусом.

Фото: KV.EE

Голубые обои в спальне наклеены на две противоположные стены, причем они занимают площадь стен не целиком, а оставлют сверху и с боков чистое поле. Надо сказать, что такой способ отделки гораздо более выразителен, чем если бы обои были наклеены традиционно.

Фото: KV.EE

В детской находим фотообои, а в прихожей - яркие обои с геометрическим рисунком.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

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