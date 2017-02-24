Андрус Ансип: Эстония выглядит из Брюсселя очень красиво

"Образ Эстонии как э-государства, возможно, даже сильнее, чем наше э-государство на практике. Смена правительства никоим образом не повлияла на этот образ. Эстония выглядит из Брюсселя очень красиво", - сказал Ансип в интервью ERR.

По словам Ансипа, Эстония должна поддерживать свой нынешний курс. "Быть работящей, прилежной, отстаивать свои принципы. Так как Эстонии придется выполнять роль председателя в ЕС, то гибкость, которая всегда была для нее характерна, должна помочь нам выдержать испытание председательства", - заявил бывший премьер-министр.