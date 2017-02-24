Худший в мире лыжник или шарлатан? Что мы знаем о туманном прошлом любимца публики ЧМ в Лахти

Сбылась мечта человека, который любит лыжи больше всего на свете. И вот он, смеша зрителей и завоевывая их сердца, отважно борется со снегом, который впервые увидел за пять часов до соревнований. Красивая история, но в ней есть одно но. Если изучить прошлое Солано, то выясняется, что спорт в его жизни никогда не был на первых ролях, сообщает портал Postimees.ee.

Финская газета Iltalehti пишет, что Солано никакой не лыжник. В Венесуэле нет ни лыжного союза, ни официальной лыжной сборной. Мужчина является политическим активистом, который ранее служил в армии и учился в военной академии.

Если посмотреть сообщения Солано в социальных сетях, то можно сразу понять, что является ярым сторонником властей своей страны. В Twitter можно найти фотографии мужчины, на которых он в юном возрасте позирует в военной форме.

Венесуэльские журналисты недоумевают по поводу того, что вообще Солано делает на чемпионате мира и почему финский бизнесмен Алексии Валавуори был готов заплатить 10 000 евро за то, чтобы он смог выступить в Лахти.