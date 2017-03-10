«Монеты в один, два и пять центов обычно используются в качестве разменных денег. Люди предпочитают хранить такие монеты в копилках и поэтому они обычно не возвращаются в Банк Эстонии», - сказала пресс-секретарь банка Ингрид Митт, сообщает Postimees.ee.

По ее словам, это приводит к ситуации, когда Центробанку необходимо пополнить свои запасы монет. «Мы пополнили запасы монет, номиналом в один и два центра в третий раз. А вот пяти и 20-ти центовые монеты пришлось пополнять впервые», - отметила она.