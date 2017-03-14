Вышел фильм CNN о Путине «Самый могущественный человек в мире»

В картине продолжительностью около часа Закария рассказал о страхе Путина перед "народным восстанием", о тотальном контроле президента над Россией и о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США, сообщает Newsru.com.

Фильм начинается с показательного эпизода, оказавшего, по мнению автора, большое влияние на формирование политических принципов Путина.

Фарид Закария рассказал, как во время службы в Дрездене 37-летний сотрудник КГБ Путин 5 декабря 1989 года оказался один на один с собирающейся штурмовать здание резидентуры КГБ разъяренной толпой. Путин позвонил в Москву за инструкциями, однако там ему велели действовать по своему усмотрению.

Сначала Путин сжег тысячи секретных документов КГБ в качестве меры предосторожности, после чего вышел на улицу и предупредил окружившую здание толпу, что внутри находится охрана, которая готова открыть огонь, рассказал в своем фильме Закария. Блеф сработал, толпа разошлась.

Это событие, по версии главного редактора журнала The New Yorker Дэвида Ремника, оказало большое влияние на дальнейшую жизнь Путина, и теперь он больше всего боится "народного восстания". Как сказала в интервью для фильма российская и американская журналистка, бывший директор русской службы радио "Свобода", автор книги о Путине Маша Гессен, этот страх он подавляет при помощи абсолютной власти. В результате Путин получил полный контроль над своей страной, отметила она.