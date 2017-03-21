Пироман уничтожает старое учебное здание ветеринаров

Вызов в старое здание ветеринарной школы, построенной в 1859 году, поступил на пульт спасателей в 8.18.

Предположительно, возгорание началось от огня, еще накануне вечером разведенного на полу у внешней стены на втором этаже. Такой вывод напрашивается, поскольку языки пламени прожгли толстое половое покрытие и пробились через двадцатисантиметровый огнезащитный слой песка. К моменту прибытия пожарных пожар распространился со второго этажа на первый.

Не первый пожар

До вчерашнего происшествия то же здание в том же месте пожарные тушили 8 марта. В тот день вызов поступил раньше – в 6.50 утра. Пресс-секретарь Лыунаского центра спасения Марек Кийк сказал, что тушение возгорания длилось три часа.

Причины пожара Спасательный департамент или полиция устанавливают тогда, когда пострадавший заявляет о таком своем желании. Однако установить контакт с собственником этого здания спасателям не удалось, поэтому сейчас нет официального подтверждения, что в обоих случаях речь идет о поджоге.

Тем не менее, трудно предположить иную причину, чем то, что руку тут приложил человек. Если в подвале на соседней недвижимости видны следы жизнедеятельности бездомных, то внутри здания, находящегося под охраной, как памятник старины, можно найти следы кострищ, а сам дом пустует.

Электричества в здании нет уже давно. Если учесть, что горели и другие здания бывшего учебного комплекса, то можно прийти к выводу, что речь идет о чьем-то злом умысле.

Спасатели потушили пожар, бушевавший на двух этажах. И в прошлый раз огонь прошелся по легко горящему материалу, так что дыма даже и не возникло. Возгорание заметили только тогда, когда огонь уже спустился с третьего этажа на второй.

По данным строительного регистра, здание было построено и принято в использование в 1859 году. До 1992 года дом находился в руках ветеринарного факультета Эстонского сельхоз университета.

Все подразделения факультета переехали в городок Тяхтвере в 2004 году. После этого здание на Нарвском шоссе ушло в частные руки.

В ожидании покупателя

Руководитель службы надзора отдела городского архитектуры и строительства Андрес Айнт сказал, что комплекс зданий в черте центра города в течение многих лет был головной болью городской управы. Как город, так и Спасательный департамент сделали множество предписаний собственнику объекта, но контакт с ним так и не удалось установить.

Недвижимость неоднократно продавали из рук в руки: «Чем быстрее объект найдет нового хозяина, и он наведет там порядок, тем лучше». Айнт выразил надежду, что недвижимости будет дана такая цена, которая поможет найти покупателя.

Комплекс находится на четырех недвижимостях, которые можно использовать только в качестве бизнес-земли. В интернете объект вновь начнут продавать с 23 марта, по начальной цене в 806 500 евро. Не так давно банкротный управляющий пытался продать его за 821 000 евро, но покупатель так и не нашелся.