Не трогайте эти прямоугольники из пластика! Это запрещено!

Эстония готовится к новому этапу аэрофотосъемки страны. «Находящиеся на земле специально промаркированные пластиковые четырехугольники являются ориентирами для картографирования и проведения ортофотосъемки», - сказал Postimees генеральный директор Земельного департамента Тамбет Тийтс.

Это куски белого пластика размером 60 × 60 сантиметров снабжены надписью на эстонском языке - «Aeropildistuse maamärk» - ориентир для аэрофотосъемки. Маркировка необходима для фототриангуляции - метода определения координат точек на местности и означает, что изображение метки используется для отбора аэрофотоснимков.

В этом году будет картографироваться Южная Эстония. / Maa-amet

Земельный департамент начиная с 20 марта приступил к маркировке крупных городов Эстонии, а в Южной Эстонии - и всей местности. Сейчас маркируется территория, на которой находятся населенные пункты Лихула-Вяндра-Пыльтсамаа-Калласте и острова Сааремаа, Муху, Рухну и Кихну (см. карту).

Вскоре будет произведена маркировка городов: Таллинна, Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарвы, Раквере и их окрестностей.

Земельный департамент просит не подбирать с земли эти пакеты с маркировкой. / Maa-amet

Земельный департамент убедительно просит не нарушать целостность этих пакетов. После проведения аэрофотосъемки эти пластиковые прямоугольники будут удалены работниками департамента.