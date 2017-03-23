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Фото: кирпичная стена в интерьере кухни

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: interiorizm.com

Грубоватая кирпичная стена в интерьере  актуальна в современном дизайне кухни. Такое достаточно смелое решение пришло на смену изысканной отделке стен, за которой прятали кирпичную кладку, пишет Interiorizm.com.

Не так давно использование необработанного кирпича на кухне было непопулярным: структура этого строительного материала достаточно рассыпчатая, тяжело поддается очистке от жиров и остатков других продуктов. Современная вытяжка легко решает эту проблему, поэтому кирпичная стена вполне может служить кухонным фартуком. Натуральную кирпичную кладку от разрушений и загрязнений спасет защитный раствор.

Фото: interiorizm.com

Для придания более декоративного вида стену можно покрыть лаком, покрасить в любой желаемый цвет. Отличное решение – использование акрилового лака для камня. При помощи покраски можно достичь глянцевой или матовой текстуры.

Фото: interiorizm.com

Кирпич может использоваться как самостоятельный элемент в декоре стен кухни или же в сочетании с деревянными панелями, керамической плиткой. Смотрите фото ЗДЕСЬ.

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