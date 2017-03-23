Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России. По его словам, неслучайно, что оно состоялось в один день со взрывами на крупнейшем складе с оружием на Украине, передает РБК.
Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, передает «112 Украина».
«Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — заявил президент.
Как сообщил телеканалу «Дождь» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президенту РФ доложили об убийстве Вороненкова.
«Это не наша тема», — ответил Песков на просьбу прокомментировать убийство Вороненкова.
В четверг, 23 марта, в Киеве застрелили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Информацию об этом РБК подтвердили в полиции. Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что убийство связано с показаниями Вороненкова по делу Януковича.