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Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России

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Rus.Postimees.ee
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Петр Порошенко. | ФОТО: Mikhail Palinchak/Sputnik

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России. По его словам, неслучайно, что оно состоялось в один день со взрывами на крупнейшем складе с оружием на Украине, передает РБК.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, передает «112 Украина».

«Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — заявил президент.

Как сообщил телеканалу «Дождь» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, президенту РФ доложили об убийстве Вороненкова.

«Это не наша тема», — ответил Песков на просьбу прокомментировать убийство Вороненкова.

В четверг, 23 марта, в Киеве застрелили экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Информацию об этом РБК подтвердили в полиции.​ Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что убийство связано с показаниями Вороненкова по делу Януковича.

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