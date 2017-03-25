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Selver начал реализацию грандиозного плана

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Margus Ansu

Если конкуренцией нескольких магазинов разных сетей на одном участке никого не удивишь, то ситуаций, когда между собой конкурируют магазины одной и той же сети, раньше в Эстонии не было. Теперь же все может поменяться.

Дело в том, что сеть магазинов Selver планирует построить минимум в двух местах рядом с имеющими супермаркетами еще по одному магазину.

Так в Лаагри около Пярнуского шоссе уже идут работы, чтобы расчистить участок под новый магазин. «В Лаагри появится Selver средних размеров», - сказал пресс-секретарь сети Карл-Виллиам Васерик. Новый магазин откроет двери в конце 2017 года.

Участок, на котором планируют построить новый магазин. Foto Toni Läänsalu.

При этом неподалеку располагается магазин Pääskula Selver. Сеть закрывать его пока не планирует.

Аналогичная ситуация возникнет и на Балтийском вокзале, где рядом с имеющимся магазином появится новый. «На Балтийском вокзале скоро будет открыто новое модное здание рынка, в котором появится и совершенно новый магазин Selver. Другой Selver, который находится около железнодорожных путей, по-прежнему будет открыт для покупателей», - отметил Васерик.

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