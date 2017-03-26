Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Фотоновость: первый этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австралии чуть не закончился трагедией

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: James Moy/Scanpix

Немец Себастьян Феттель выиграл гонку первого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австралии, став первым с 2012 года пилотом «Феррари» во главе общего зачета. Компанию на пьедестале ему составили гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

После гонок произошел опасный инцидент: в момент, когда участники гонок еще были на трассе и поехали в направлении боксов, большое количество фанатов снесли заграждения и оказались прямо на трассе, сообщает Postimees.

Наверх