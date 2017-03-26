Фотоновость: первый этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австралии чуть не закончился трагедией
26. март 2017 10:46
Немец Себастьян Феттель выиграл гонку первого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австралии, став первым с 2012 года пилотом «Феррари» во главе общего зачета. Компанию на пьедестале ему составили гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
После гонок произошел опасный инцидент: в момент, когда участники гонок еще были на трассе и поехали в направлении боксов, большое количество фанатов снесли заграждения и оказались прямо на трассе, сообщает Postimees.
Great job by Security #AusGP pic.twitter.com/HsjqhxiHBJ— Ray Morrow (@Morrow84Morrow) March 26, 2017