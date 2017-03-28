В Таллинне произошло ДТП: образовались огромные пробки
28 марта 2017 г., 20:30
Сегодня вечером в Таллинне на перекрестке Пирита-теэ и Румму-теэ произошло ДТП. Движение по направлению в Виймси было сильно нарушено.
Авария произошла в 19.03. Учатниками ДТП стали два автомобиля. Скорая помощь осмотрела одного из попавших в аварию людей.
В результате аварии по направлению в Виймси образовались большие пробки. Отмечается, что дорожные заторы начинаются от Цветочного павильона. Полиция рекомендует водителям объезжать место аварии.