Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В Таллинне произошло ДТП: образовались огромные пробки

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Полиция. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Elmo Riig

Сегодня вечером в Таллинне на перекрестке Пирита-теэ и Румму-теэ произошло ДТП. Движение по направлению в Виймси было сильно нарушено.

Авария произошла в 19.03. Учатниками ДТП стали два автомобиля. Скорая помощь осмотрела одного из попавших в аварию людей.

В результате аварии по направлению в Виймси образовались большие пробки. Отмечается, что дорожные заторы начинаются от Цветочного павильона. Полиция рекомендует водителям объезжать место аварии.

Наверх