В Таллинне произошло ДТП: образовались огромные пробки

Авария произошла в 19.03. Учатниками ДТП стали два автомобиля. Скорая помощь осмотрела одного из попавших в аварию людей.

В результате аварии по направлению в Виймси образовались большие пробки. Отмечается, что дорожные заторы начинаются от Цветочного павильона. Полиция рекомендует водителям объезжать место аварии.