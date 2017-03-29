Шаг в будущее: эстонский мобильный оператор берет на работу робота

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, робот – бета-версия Т2 – умеет разговаривать. Он способен быстро и вразумительно отвечать на вопросы в Facebook и во многом сможет заменить человека, осуществляющего эту функцию. «Первая версия говорящего робота родилась во время Дня инноваций, проводившегося для работников Tele2. И наиболее значительного сдвига в реализации своей идеи авторам удалось добиться за последний месяц. На сегодня мы уже находимся на той стадии, когда для дальнейшего усовершенствования говорящего работа необходима обратная связь клиентов», – рассказала Арон.

По словам Арон, большинство говорящих роботов, созданных на базе искусственного интеллекта, сейчас так же пребывают в фазе разработки, как и бета-версия модели Tele2. Но уже в ближайшие два года в сфере клиентского обслуживания ожидается настоящий прорыв. «Не за горами то время, когда с клиентами будут в основном общаться роботы – сообразительные, не лишенные чувства юмора, по сравнению с которыми обычный клерк уже будет выглядеть несколько старомодным», – прогнозирует директор по продукции Tele2.

Первому роботу, получившему работу на телекоммуникационном предприятии, – бета-версии Т2 – можно задавать вопросы, касающиеся счетов, операций в Самообслуживании, тарифов услуг и так далее. А если машина не сможет ответить, на помощь ей придут люди.

«Фаза тестирования говорящего робота Tele2 продлится до середины апреля. За это время будет проведено достаточно сеансов обратной связи с клиентами. Однако на этом процесс обучения робота не завершится – Т2 продолжит совершенствоваться и сможет отвечать на всё более и более сложные вопросы», – говорит Арон.

Tele2 объявляет конкурс на лучшее имя своему говорящему роботу. Варианты можно присылать на страницу Tele2 в Facebook до 6 апреля. Приз для победителя – дрон. «Приглашаем всех принять участие в нашем конкурсе, ведь имя – это весьма существенный элемент идентификации робота. Да и клиентам будет куда приятнее общаться с искусственным интеллектом, если тот сможет по-дружески представиться и завязать беседу», – уверена Арон.