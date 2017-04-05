С осени столичные гимназисты тоже смогут бесплатно питаться в школьных столовых

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что школьное питание является как социальным, так и образовательным шагом, сообщила горуправа. «Для многих подростков школьный обед может быть единственным горячим питанием за день, - сказал он. - Кроме того, у многих школьные дни затягиваются, потому что за уроками следуют тренировка, музыкальная школа или какой-нибудь кружок — поэтому полезная и питательная школьная еда очень много значит для молодого организма».

Таллинн также ищет возможности еще в течение этого года поддержать питание учеников спортивной гимназии Audentes. «Спортивную гимназию в основном поддерживает государство, но там учится и много молодежи из Таллинна. Мы заинтересованы в том, чтобы у молодых спортсменов были необходимые для достижения результатов условия. Я сам знаю, как важно правильно питаться, когда занимаешься спортом», - сказал Кылварт.

До сих пор государство с начала 2015 года выделяло в поддержку школьных обедов для гимназистов по 78 центов в день, остальные 56 центов стоимости питания должны были вносить сами гимназисты. Ученики основных школ получают бесплатные обеды с 2006 года.

В прошлом году город выделил на бесплатное питание учеников основных школ 3,1 млн евро, а на бесплатное питание гимназистов дополнительно 5782 евро. В этом году из городского бюджета на питание в основных школах в первом полугодии было выделено 1,7 млн евро, а на бесплатное питание для гимназистов 2128 евро. Сейчас о бесплатных школьных обедах могут ходатайствовать гимназисты из малообеспеченных семей.

Стоимость школьного обеда в таллиннских муниципальных школах составляет 1,34 евро. Около 60 процентов стоимости школьного обеда (78 центов) покрывается из государственного бюджета, а около 40 процентов (56 центов) из городского.