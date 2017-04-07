Игорь Грязин: ответ США оправдан – и неважно, сам ли Асад применил химическое оружие

Применение химического оружия, даже опасность его применения – это самое грубое нарушение международного гуманитарного права. У Советского Союза были соответствующие традиции – советские командиры Якир и Блюхер применяли отравляющие газы против крестьян. Русским это все очень знакомо, я бы сказал, до боли знакомо. Все понимают, что химическая атака выходит за рамки человечности.

Так что я думаю, что реакция США была вполне справедливой – и она, несомненно, юридически оправданна. Асад не может ссылаться на международное право после того, как он из него вышел. Будем надеяться, что это случай последний, что больше такого не понадобится.

И тут дело не в том, использовал Асад химическое оружие лично или нет. Факт, что эта атака была на его территории и он этим довольствуется, делает его сообщником.

Эркки Баховски ошибается, когда говорит, что удар США незаконен. Баховски не юрист и не знает, что в случае непосредственной опасности применения запрещенного оружия массового поражения реагировать нужно моментально и в одностороннем порядке. Международное право это не просто позволяет – оно этого требует. Да, если применяются запрещенные пули со смещенным центром или сабли с заточенных с двух сторон клинками, еще можно сидеть и обсуждать резолюцию. Но когда речь идет о химическом оружии массового поражения, обсуждать нечего и некогда.

Да, нападающая сторона берет на себя ответственность: если бы США атаковали просто так, они были бы нарушителями, но если у них были основания предположить, что такое оружие могло быть применено, они отреагировали верно.

Надеюсь, что Россия на действия США отвечать не будет. В Путине сидит авантюрист, но он не самоубийца. Путин понимает, что если он сейчас поддержит Асада, все вспомнят о том, что от Путина ведет прямая линия к террору ВЧК начала 1920-х годов. Любому человеку вспоминается в связи с этими химическими делами применение отравляющих веществ против Антоновского мятежа в Тамбове, когда целые села выжигали под управлением НКВД и Коммунистической партии. Я думаю, Путин не хочет, чтобы такие параллели возникали.