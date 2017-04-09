СМИ назвали имя террориста из Стокгольма

Имя Акилова накануне называлось также в частных блогах, например, Snaphanen.dk.

Expressen сообщает, что Акилов в 2014 году пытался получить вид на жительство. В июне 2016 года ему отказали. 24 февраля этого года он был объявлен в розыск как укрывающийся от депортации. Однако он выехал с квартиры, где был зарегистрирован, и иммиграционные службы не смогли его найти, пишет Newsru.

Expressen также утверждает, что Акилов мог быть специалистом-взрывником. По меньшей мере в одном случае при собеседовании в строительную компанию в Швеции он указывал это как один из своих навыков.

Ранее в воскресенье шведские правоохранители подтвердили, что задержанный симпатизирует экстремистским организациям. Местные СМИ отмечают, что среди них - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к "истинно исламскому образу жизни".

Также в воскресенье правоохранители отчитались об установлении личностей четырех жертв теракта: это двое граждан Швеции, один - Британии и один - Бельгии.

В пятницу грузовик в центре Стокгольма въехал в универмаг Ahlens, задавив насмерть четверых. Еще 15 человек получили ранения. При совершении нападения использовался служебный автомобиль компании Spendrups. В организации объяснили, что один из ее клиентов вызвал машину, дождался ее и, когда водитель покинул кабину, забрался внутрь и уехал.