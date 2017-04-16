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Американские истребители-бомбардировщики F-35 прибыли в Европу

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: GEORGE FREY/AFP/Scanpix

Новейшие и самые дорогие в истории США истребители-бомбардировщики F-35 вчера прибыли на авиабазу Великобритании, чтобы принять участие в учениях НАТО, пишет Postimees.

О прибытии истребителей на британскую базу Лейкенхит сообщила пресс-служба Европейского командования американских вооруженных сил. Ранее США не уточняли, куда именно прибудут самолеты.

Истребители F-35A примут участие в маневрах вместе с другими самолетами США и стран-союзников по НАТО. Эти учения продлятся несколько недель.

В Пентагоне отмечают, что учения позволят продемонстрировать возможности малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков. "Кроме того, это поможет в подготовке оборудования к постоянному базированию F-35A в Европе. Планируется, что эти самолеты поступят в Европу в начале 2020-х годов", - говорится в сообщении.

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