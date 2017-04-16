Американские истребители-бомбардировщики F-35 прибыли в Европу

Новейшие и самые дорогие в истории США истребители-бомбардировщики F-35 вчера прибыли на авиабазу Великобритании, чтобы принять участие в учениях НАТО, пишет Postimees.
О прибытии истребителей на британскую базу Лейкенхит сообщила пресс-служба Европейского командования американских вооруженных сил. Ранее США не уточняли, куда именно прибудут самолеты.
Истребители F-35A примут участие в маневрах вместе с другими самолетами США и стран-союзников по НАТО. Эти учения продлятся несколько недель.
В Пентагоне отмечают, что учения позволят продемонстрировать возможности малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков. "Кроме того, это поможет в подготовке оборудования к постоянному базированию F-35A в Европе. Планируется, что эти самолеты поступят в Европу в начале 2020-х годов", - говорится в сообщении.
RAF Mildenhall KC-135s refueled #F35As on their transatlantic journey! #strongeurope #avgeek pic.twitter.com/CmAa1djBHp— USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEPA) 15 апреля 2017 г.