Большиство турков проголосовали за переход к президентской форме правления

Подсчет голосов похож на триллер: изначально, когда данные поступали из регионов, где поддерживают президента и его партию, преимущество сторонников новой конституции превышало 60%. Однако при подсчете 80% голосов оно упало всего до 53%. По итогам учета 97% бюллетеней за переход к президентской республике 51,4% голосовавших, пишет Newsru.

Одним из первых "ожил" после окончания запрета на публикацию результатов онлайн-сервис подсчета от канала NTV. За подсчетом голосов можно следить онлайн и на сайте официального новостного агентства Anadolu - там есть разбиение голосов по регионам Турции: видно, что в центральных регионах голосуют за Эрдогана, а во многих периферийных - за нынешнюю конституцию и парламентскую республику.

Reuters указывает, что крупнейший город Турции Стамбул проголосовал против конституционных изменений. Наблюдатели вспомнили о протестах лета 2013 года, которые начались на площади Гези и затем охватили многие города страны. Тогда поводом была вырубка деревьев в парке. В преддверии референдума Росавиация задумалась о запрете на полеты чартеров в Турцию.

Явка, по официальным данным, составила внушительные 86%.

Бюллетень, который граждане страны заполняли в ходе референдума, выглядит очень просто: на светлой части предлагается ставить отметку "за" новую конституцию, на темной - "против". В голосовании имели право участвовать около 55 млн граждан Турции на участках в стране и диппредставительствах за рубежом.

Вскоре после окончания волеизъявления избирательная комиссия объявила, что будет считать действительными бюллетени, в которых отметка поставлена от руки и без штампа избиркома, "если не будет доказано, что их вбросили", передает CNN Turk. Оппозиция заявила, что это ставит под сомнения легитимность голосования.

В сети появились подробные свидетельства фальсификаций. Например, детальный "живой репортаж" с одного из участков в своем Twitter опубликовал журналист Амед Дикл.

Reuters сообщает, что опросы накануне голосования показывали скромное преимущество сторонников новой конституции.

Даже в таком состоянии в Турции идут голосовать pic.twitter.com/0S5PXWvObp — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 16 апреля 2017 г.

Всего предполагается 18 изменений в конституцию, принятую в 1982 году. Главное - введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Новая конституция почти полностью устраняет систему баланса полномочий властей, наделяя Эрдогана колоссальными возможностями и устраняя должность премьер-министра. Президент сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы, которые будут иметь силу законов. Количество допустимых президентских сроков останется прежним - два, однако их отсчет начнется с ноября 2019 года, когда должны будут состояться очередные выборы президента.

"Би-Би-Си" также обращает внимание, что новая конституция ограничит права военных: им будет запрещено принимать участие в выборах. Британская телерадиокорпорация напоминает, что кампания по усилению власти стала реакцией на провалившуюся попытку путча. Она была организована военными, и ответом на нее стала масштабная волна репрессий и "кадровая чистка", в ходе которой были уволены или арестованы тысячи военных, а также судьи, журналисты, преподаватели вузов и учителя.

Эрдоган в преддверии референдума заявил, что голосование за расширение его полномочий на референдуме станет лучшим ответом "фашистской и жестокой" Европе, которую президент Турции в последние недели ожесточенно критикует с националистических и религиозных позиций. Среди других его инициатив - возврат в стране смертной казни как высшей меры наказания. В Евросоюзе на это заявляли, что Турции придется забыть о членстве в ЕС после одобрения подобного закона.