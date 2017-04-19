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Женщина, погибшая в пятницу за рулем, скончалась до столкновения

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Tiit Reinberg /Järva Teataja

Женщина 69 лет, погибшая 14 апреля в аварии грузовика и легкового автомобиля, скончалась не в результате столкновения, а непосредственно перед ним из-за внезапно возникшей проблемы со здоровьем.

Если поначалу предполагалось, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля, выехавшего с второстепенной дороги на главную, погибла в результате столкновения, то теперь близкие получили официальные результаты вскрытия. Как подтвердили родственники погибшей, экспертиза показала, что пожилая женщина скончалась до столкновения с грузовиком из-за внезапной проблемы со здоровьем.

Полиция получила сообщение об аварии на 134-м километре шоссе Пярну – Раквере – Сымеру в пятницу в 11.33, где перед грузовиком с торфом, двигавшимся со стороны Амбла в Тапа, выехал с второстепенной дороги легковой автомобиль Opel. 69-летняя женщина, находившаяся в автомобиле одна, была мертва. 41-летний водитель грузовика не пострадал.

Дорожные условия на месте происшествия были хорошими, дорога была асфальтированная и сухая  На автомобиле была зимняя резина, а водитель грузовика был трезв.

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