Женщина, погибшая в пятницу за рулем, скончалась до столкновения

Если поначалу предполагалось, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля, выехавшего с второстепенной дороги на главную, погибла в результате столкновения, то теперь близкие получили официальные результаты вскрытия. Как подтвердили родственники погибшей, экспертиза показала, что пожилая женщина скончалась до столкновения с грузовиком из-за внезапной проблемы со здоровьем.

Полиция получила сообщение об аварии на 134-м километре шоссе Пярну – Раквере – Сымеру в пятницу в 11.33, где перед грузовиком с торфом, двигавшимся со стороны Амбла в Тапа, выехал с второстепенной дороги легковой автомобиль Opel. 69-летняя женщина, находившаяся в автомобиле одна, была мертва. 41-летний водитель грузовика не пострадал.

Дорожные условия на месте происшествия были хорошими, дорога была асфальтированная и сухая На автомобиле была зимняя резина, а водитель грузовика был трезв.