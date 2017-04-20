Страшная трагедия: знаменитый легкоатлет погиб в автокатастрофе

34-летний спортсмен ехал на мотоцикле в Кингстон, Ямайка. Он потерял управление и разбился. На место происшествия прибыли Усэйн Болт и Майкл Фрэйтер, сообщает портал Newsru.co.il.

Джермейн Мэйсон - уроженец Ямайки. Он - серебряный призер Пекинской олимпиады, серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата мира в помещении 2004 года, чемпион Панамериканских игр 2003 года.