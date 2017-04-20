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Страшная трагедия: знаменитый легкоатлет погиб в автокатастрофе

Rus.Postimees.ee
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Джермейн Мэйсон. | ФОТО: Michael Crabtree/UPPA/Photoshot/Scanpix

Британский легкоатлет Джермейн Мэйсон погиб в автокатастрофе, сообщает издание Mirror.

34-летний спортсмен ехал на мотоцикле в Кингстон, Ямайка. Он потерял управление и разбился. На место происшествия прибыли Усэйн Болт и Майкл Фрэйтер, сообщает портал Newsru.co.il.

Джермейн Мэйсон - уроженец Ямайки. Он - серебряный призер Пекинской олимпиады, серебряный и бронзовый призер молодежных чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата мира в помещении 2004 года, чемпион Панамериканских игр 2003 года.

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