Видео: что хотели бы спросить жители Эстонии у политиков?

Кого-то из гостей Рийгикогу волновали взаимоотношения с соседями, в том числе с Россией, а кого-то беспокоила административная реформа и ее влияние. Девятилетней девочке Марии удалось лично пообщаться с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и задать свой вопрос. Ученица второго класса спросила у Ратаса, сколько ему лет.

На день открытых дверей замок Тоомпеа посетило порядка 4000 человек. Они смогли ознакомиться с замком и пообщаться с политиками. На башню «Длинный Герман» поднялось 700 гостей. В экскурсиях по зданию Рийгикогу приняло участие более 800 человек. Гости были из США, Бразилии, Испании, Хорватии, Ирландии, Индии, Исландии, Италии, Японии, Канады, Греции, Казахстана, Литвы, Южно-Африканской Республики, Южной Кореи, Латвии, Нигерии, Польши, Франции, Швеции, Германии, Финляндии, Великобритании, Дании, Чехии, Турции, Украины, Белоруссии и России.

На протяжении всего дня можно было посетить рабочие и представительские помещения Рийгикогу. Во фракциях можно было встретиться с депутатами.

На инфочасе на вопросы посетителей ответили премьер-министр Юри Ратас, министр культуры Индрек Саар и министр финансов Свен Сестер.

День открытых дверей был приурочен к 98-й годовщине Рийгикогу.

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