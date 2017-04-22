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В Эстонии родители детей с особыми потребностями скрывают диагнозы при поступлении в школу или детский сад

Rus.Postimees.ee
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Мама и дети. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

В Эстонии растет число детей с особыми потребностями, их уже почти 10 тысяч. К этому не готов никто - ни образовательные учреждения, ни система реабилитации, ни Министерство социальных дел. Элементарно не хватает денег.

Член правления НКО "Особый мир" Юлия Степанова рассказывает в передаче "Время решать" на ETV+ печальную правду жизни: родители детей с особенностями в развитии зачастую скрывают диагнозы при поступлении в школу или детский сад. Даже в Таллинне не хватает специализированных классов и групп, а значит слишком велики риски, что их ребенка никуда не возьмут.

Бороться же за права и здоровье своих детей не у всех хватает сил, воли и нервов. Увы, система государственной реабилитационной помощи устроена так, что семьям проще тратить свои деньги на детей. Получается удобнее и эффективнее.

Полностью передачу ETV+ "Время решать" можно посмотреть здесь.

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