В Эстонии родители детей с особыми потребностями скрывают диагнозы при поступлении в школу или детский сад

Член правления НКО "Особый мир" Юлия Степанова рассказывает в передаче "Время решать" на ETV+ печальную правду жизни: родители детей с особенностями в развитии зачастую скрывают диагнозы при поступлении в школу или детский сад. Даже в Таллинне не хватает специализированных классов и групп, а значит слишком велики риски, что их ребенка никуда не возьмут.

Бороться же за права и здоровье своих детей не у всех хватает сил, воли и нервов. Увы, система государственной реабилитационной помощи устроена так, что семьям проще тратить свои деньги на детей. Получается удобнее и эффективнее.

Полностью передачу ETV+ "Время решать" можно посмотреть здесь.