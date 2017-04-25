Названы самые безопасные города мира: Таллинн вошел в топ-40

Всего соревновались 378 городов. Numbeo.com учел базы данных, составленные на основе информации пользователей портала, а также индекс преступности, передает эмиратское издание The National.

Согласно расчетам портала, город можно считать безопасным, если уровень преступности в нем ниже 20 баллов. Для Абу-Даби этот индекс составляет 14,4 балла. На 100 000 жителей города в 2011 году приходилось 119,8 преступления. В 2013 году цифра снизилась до 110,2, а в 2015-м — до 83,8, пишет "Моя Планета".

«Мы не отрицаем, что преступность все же существует. Но число преступлений здесь самое низкое», — рассказали опрошенные изданием чиновники, которые отметили, что правительство ОАЭ гарантирует безопасность для всех граждан.

Также в категорию самых безопасных городов попали Мюнхен (Германия), Тайбэй (Тайвань, Китай), швейцарские Базель и Цюрих, Доха (Катар) и Сингапур.

В списке городов с низким уровнем преступности оказались швейцарский Берн, китайский Гонконг и белорусский Минск. Эти города набрали от 20 до 40 баллов.

Таллинн разместился на 38-м месте, набрав 23,03 балла. Например, Рига и Вильнюс заняли 144-ю и 103-ю строчку рейтинга соответственно. Москва оказалась на 205-м месте, набрав 45,32 балла.