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Смотрите, какие фирмы в Эстонии хотят получить знак дружественного к семье работодателя

А среди них есть ваш работодатель?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Allikas: sotsiaalministeerium

Заявки на получение знака дружественного к семье работодателя подали 66 работодателей. В их числе больше всего было работодателей из сферы финансов и ИТ-услуг, немногим меньше было промышленных предприятий. Из 66 поступивших ходатайств в первый этап комиссия выбрала 40 работодателей, которые пройдут специальную программу, в ходе которой работодатели будут проконсультированы по вопросам создания дружественных к семье возможностей.

«Большой интерес работодателей к созданию дружественных к семье возможностей и к получению соответствующего знака подтверждает, что работодатели ценят пожелания работников и их потребности в совмещении рабочей и семейной жизни», – пояснила главный специалист отдела детей и семей Министерства социальных дел Лаура Вийлуп.

82% кандидатов на получение знака дружественного к семье работодателя находятся в Харьюском уезде. Почти половина работодателей-кандидатов – это организации среднего размера, в которых работает 50-250 человек. Крупных предприятий с более чем 250 работниками среди кандидатов было 24%.

«Все выбранные для участия в программе работодатели сделали первый и очень важный шаг в направлении создания более дружественной к семье организационной культуры. Работник может быть уверен в том, что работодатели, которые пройдут программу и получат знак дружественного к семье работодателя бронзового, серебряного или золотого уровня, будут предоставлять своим работникам лучшие условия труда, чем раньше», – рассказала Вийлуп.

На получение разработанного Министерством социальных дел в сотрудничестве с партнерами знака дружественного к семье работодателя могли претендовать все работодатели как из государственного, третьего, так и из частного секторов. Для получения знака работодатели должны пройти долговременную программу, в ходе которой работодатели будут оцениваться и получать консультации по созданию дружественных к семье возможностей, а в конце программы работодатели будут награждены знаком дружественного к семье работодателя.

Список предприятий, прошедших в первый этап ходатайствования о получении знака дружественного к семье работодателя:

  • Insly OÜ
  • Cash On Go Ltd
  • Tartu Vangla
  • AS Äripäev
  • Must maja OÜ
  • Swedbank AS
  • Hoolekandeteenused AS
  • Enics Eesti AS
  • Express Post AS
  • Baltic Restaurants Estonia AS
  • Eesti Liinirongid AS
  • LHV Pank AS
  • Vapi People OÜ
  • DHL Estonia AS
  • Tallinna Tehnikakõrgkool
  • Lennuliiklusteeninduse AS
  • AS Fertilitas
  • Proekspert AS
  • T-Tammer OÜ
  • Scania Eesti AS
  • AS Tartu Terminal
  • Incap Electronics Estonia OÜ
  • AS Oilseeds Trade (Oilseeds grupp)
  • Eesti Keele Instituut
  • Tallinna Vaimse Tervise Keskus
  • ADM Interactive OÜ
  • BDO Eesti AS
  • Iglu OÜ
  • Sillamäe Gümnaasium
  • RAINTREE ESTONIA OÜ
  • AS Valdek
  • Boardic Eesti OÜ
  • Keila Alushariduse OÜ
  • Scoro Software OÜ
  • Brightspark OÜ
  • MOREK IT OÜ
  • ToughWood Homes OÜ
  • SA Innove
  • DPD Eesti AS
  • Maksu- ja Tolliamet
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