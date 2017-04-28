Смотрите, какие фирмы в Эстонии хотят получить знак дружественного к семье работодателя

Заявки на получение знака дружественного к семье работодателя подали 66 работодателей. В их числе больше всего было работодателей из сферы финансов и ИТ-услуг, немногим меньше было промышленных предприятий. Из 66 поступивших ходатайств в первый этап комиссия выбрала 40 работодателей, которые пройдут специальную программу, в ходе которой работодатели будут проконсультированы по вопросам создания дружественных к семье возможностей.
«Большой интерес работодателей к созданию дружественных к семье возможностей и к получению соответствующего знака подтверждает, что работодатели ценят пожелания работников и их потребности в совмещении рабочей и семейной жизни», – пояснила главный специалист отдела детей и семей Министерства социальных дел Лаура Вийлуп.
82% кандидатов на получение знака дружественного к семье работодателя находятся в Харьюском уезде. Почти половина работодателей-кандидатов – это организации среднего размера, в которых работает 50-250 человек. Крупных предприятий с более чем 250 работниками среди кандидатов было 24%.
«Все выбранные для участия в программе работодатели сделали первый и очень важный шаг в направлении создания более дружественной к семье организационной культуры. Работник может быть уверен в том, что работодатели, которые пройдут программу и получат знак дружественного к семье работодателя бронзового, серебряного или золотого уровня, будут предоставлять своим работникам лучшие условия труда, чем раньше», – рассказала Вийлуп.
На получение разработанного Министерством социальных дел в сотрудничестве с партнерами знака дружественного к семье работодателя могли претендовать все работодатели как из государственного, третьего, так и из частного секторов. Для получения знака работодатели должны пройти долговременную программу, в ходе которой работодатели будут оцениваться и получать консультации по созданию дружественных к семье возможностей, а в конце программы работодатели будут награждены знаком дружественного к семье работодателя.
Список предприятий, прошедших в первый этап ходатайствования о получении знака дружественного к семье работодателя:
- Insly OÜ
- Cash On Go Ltd
- Tartu Vangla
- AS Äripäev
- Must maja OÜ
- Swedbank AS
- Hoolekandeteenused AS
- Enics Eesti AS
- Express Post AS
- Baltic Restaurants Estonia AS
- Eesti Liinirongid AS
- LHV Pank AS
- Vapi People OÜ
- DHL Estonia AS
- Tallinna Tehnikakõrgkool
- Lennuliiklusteeninduse AS
- AS Fertilitas
- Proekspert AS
- T-Tammer OÜ
- Scania Eesti AS
- AS Tartu Terminal
- Incap Electronics Estonia OÜ
- AS Oilseeds Trade (Oilseeds grupp)
- Eesti Keele Instituut
- Tallinna Vaimse Tervise Keskus
- ADM Interactive OÜ
- BDO Eesti AS
- Iglu OÜ
- Sillamäe Gümnaasium
- RAINTREE ESTONIA OÜ
- AS Valdek
- Boardic Eesti OÜ
- Keila Alushariduse OÜ
- Scoro Software OÜ
- Brightspark OÜ
- MOREK IT OÜ
- ToughWood Homes OÜ
- SA Innove
- DPD Eesti AS
- Maksu- ja Tolliamet