Смотрите, какие фирмы в Эстонии хотят получить знак дружественного к семье работодателя

«Большой интерес работодателей к созданию дружественных к семье возможностей и к получению соответствующего знака подтверждает, что работодатели ценят пожелания работников и их потребности в совмещении рабочей и семейной жизни», – пояснила главный специалист отдела детей и семей Министерства социальных дел Лаура Вийлуп.

82% кандидатов на получение знака дружественного к семье работодателя находятся в Харьюском уезде. Почти половина работодателей-кандидатов – это организации среднего размера, в которых работает 50-250 человек. Крупных предприятий с более чем 250 работниками среди кандидатов было 24%.

«Все выбранные для участия в программе работодатели сделали первый и очень важный шаг в направлении создания более дружественной к семье организационной культуры. Работник может быть уверен в том, что работодатели, которые пройдут программу и получат знак дружественного к семье работодателя бронзового, серебряного или золотого уровня, будут предоставлять своим работникам лучшие условия труда, чем раньше», – рассказала Вийлуп.

На получение разработанного Министерством социальных дел в сотрудничестве с партнерами знака дружественного к семье работодателя могли претендовать все работодатели как из государственного, третьего, так и из частного секторов. Для получения знака работодатели должны пройти долговременную программу, в ходе которой работодатели будут оцениваться и получать консультации по созданию дружественных к семье возможностей, а в конце программы работодатели будут награждены знаком дружественного к семье работодателя.

Список предприятий, прошедших в первый этап ходатайствования о получении знака дружественного к семье работодателя: