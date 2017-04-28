Как это понимать? «Единая Россия» забыла про Медведева

Два лозунга посвящены российскому президенту: "Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!", "Сильный президент - великая страна!", сообщает Newsru.com.

Среди лозунгов - много мобилизующих и объединяющих: "Не страшны нам санкции, пока в единстве нация!", "Пока мы едины - мы непобедимы!", "Наши дети: Свободные. Умные. Патриотичные". Самый длинный и поэтичный лозунг посвящен "дальневосточному гектару": "На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!".

Правительства в первомайских лозунгах единороссов нет, хотя партию возглавляет председатель кабинета министров Дмитрий Медведев. Зато есть лозунг, посвященный борьбе с коррупцией: "Честному - хвала, коррупционеру - тюрьма!".

Подобная ситуация выглядит особенно интересно, учитывая коррупционный скандал, разразившийся вокруг Медведева после обнародования расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Материал вызвал волну протестов против коррупции по всей стране, а также падение рейтинга одобрения деятельности премьера на 10%.

Издание Bloomberg отмечало, что в такой ситуации Кремль в преддверии президентской кампании 2018 года мог был отказаться от непопулярного премьер-министра, если бы не опасения, что это может оказаться на руку противникам Кремля и - в первую очередь - Навальному.