Настоящие герои! Прохожие спасли пытавшуюся покончить с собой девушку (видео)
28 апреля 2017 г., 15:35
Утром в среду в Риге видеокамера зафиксировала молодую девушку, поведение которой казалось подозрительным и указывало на то, что она собирается броситься в Даугаву с Вантового моста.
К счастью, проходящий мимо мужчина успел добежать к ней до того момента, когда она сделала трагический шаг, сообщает портал Rus.TVNET.
Он крепко схватил трясущуюся и плачущую девушку, накрыл курткой, еще один мужчина уже звонил в оперативные службы. Остановились помочь и другие водители, которые ехали по мосту.