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Настоящие герои! Прохожие спасли пытавшуюся покончить с собой девушку (видео)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Утром в среду в Риге видеокамера зафиксировала молодую девушку,  поведение которой казалось подозрительным и указывало на то, что она собирается броситься в Даугаву с Вантового моста.

К счастью, проходящий мимо мужчина успел добежать к ней до того момента, когда она сделала трагический шаг, сообщает портал Rus.TVNET.

Он крепко схватил трясущуюся и плачущую девушку, накрыл курткой, еще один мужчина уже звонил в оперативные службы. Остановились помочь и другие водители, которые ехали по мосту.

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