Настоящие герои! Прохожие спасли пытавшуюся покончить с собой девушку (видео)

К счастью, проходящий мимо мужчина успел добежать к ней до того момента, когда она сделала трагический шаг, сообщает портал Rus.TVNET.

Он крепко схватил трясущуюся и плачущую девушку, накрыл курткой, еще один мужчина уже звонил в оперативные службы. Остановились помочь и другие водители, которые ехали по мосту.