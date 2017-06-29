Уход за газоном

СТРИЖКА

Стригите газоны 1-2 раза в неделю. Газон получится красивее, если стричь чаще, срезая понемногу. Молодую весеннюю траву оставляйте повыше, то же самое делайте во время засухи. Как правило, срезается 1/3 высоты растения, при этом оставляется около 3,5-5 см, у декоративных газонов 2 см. После того, как сострижете траву, соберите ее граблями. При частой стрижке обычного садового газона траву можно не собирать до августа. При содействии различных микроорганизмов она будет превращаться в ценное органическое удобрение. Следите за тем, чтобы лезвия косилки были хорошо наточенными, так поверхность среза будет равномернее и кончики у листьев травы не будут белеть. Лучшего результата можно добиться все же с помощью роторной косилки, которая срезает былинки, а не отрывает верхушки растений. Если на газоне у вас высажены луковичные цветы, то такой газон можно стричь только после того, как цветы завянут. В тех местах, до которых косилкой не добраться, а также вокруг камней и толстых стволов деревьев используйте ножницы для травы.

Bauhof/Aiaparadiis

ПОЛИВ

Для полива действует следующее правило: поливать нужно реже, но обильнее. Норма полива зависит от погодных условий, возраста травы и гранулометрического состава почвы (тяжелая и глинистая почва лучше удерживает влагу). Наиболее чувствительна к засухе молодая трава, поскольку ее корни еще слишком поверхностны. Корни старого растения уходят глубоко в почву, поэтому растению уже не требуется частый полив. Обычно поливают раз в неделю. Средняя норма полива 20-25 л/м2. Лучшее время для полива – ранние вечерние часы.

Bauhof/Aiaparadiis

УДОБРЕНИЕ

По возможности осенью распределите по газону компост (1-2 кг/м2). Он даст питание растениям и обогатит почву микроорганизмами. При использовании минеральных удобрений весной, в мае, задайте обогащенное азотом весеннее удобрение длительного действия, а во второй половине лета – осеннее удобрение. Существуют также отдельные удобрения для газона на весну, лето, осень и зиму. Удобрение следует рассыпать по сухой траве. Это можно делать вручную, но для получения лучшего результат используйте разбрасыватель удобрений, в завершение полейте газон. Не удобряйте газоны в период засухи в середине лета.

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