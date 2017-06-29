Õllesummer приближается: через неделю в Таллинне выступит Ёлка!

В райдере Ёлки сказано, что на столе обязательно должна стоять тарелка с тремя-четырьмя видами сыров и куриная грудка с ножкой, приготовленная на гриле, хотя артистку принято считать вегетарианкой.

В команде явно есть кофеманы. «Кофе натуральный из кофемашины (если на площадке нет кофемашины, возьмите ее в аренду)» - сказано в райдере.

Также оказалось, что певица придирчива и к автомобилям: «Одна легковая машина представительского класса для Ёлки (НЕ MERCEDES). На окнах машины должны быть плотные шторки, либо окна машины должны быть тонированными! Водители должны быть некурящими». В остальном - удивлений мало: черные полотенца, вода, перекус, алкоголь не значится в списке требований.

Организаторы надеются, что певице понравится в Таллинне, а им удастся соблюсти все тонкости райдера.

Помимо певицы Ёлки и дуэта Filatov&Karas на фестивале Õllesummer состоится сенсационное и ранее не виданное шоу Tommy Cash-a - XXL Live, разогревать публику к которому будут Elephants from Neptune, а также выступят горячие британцы Kasabian с I Wear Experiment на разогреве и Hurts, к их выступлению нас подготовят Púr Múdd.

Напомним, что фестиваль Õllesummer Festival будет проходить с 5 по 8 июля на Таллиннском певческом поле, и стоимость дневного билета в предварительной продаже составляет 20 евро, стоимость билета на все дни фестиваля – 45 евро.