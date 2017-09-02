Вещи, которые ни в коем случае нельзя покупать в секонд-хендах

Ни в коем случае не покупайте в секонд-хендах:

Детское защитное снаряжение – не важно, идет речь о колясках, детских автомобильных креслах или других приспособлениях, при их покупке главное – это безопасность, а не цена.

Каски – эти приспособления в основном рассчитаны на то, чтобы пережить один серьезный инцидент. А поскольку по внешности каски очень сложно определить, что с ней происходило в прошлом, то подержанной каске лучше предпочесть новую.

Электроника – покупая подержанную электронику вы всегда рискуете тем, что она откажет уже после первого использования. В отличие от новой техники, гарантию на нее вам никто не даст.

Мягкие игрушки – подержанные игрушки могут быть разносчиками различных микробов, неприятно пахнуть, быть переносчиками клопов, плесени и аллергенов.

Нижнее белье – поскольку невозможно удостовериться в том, носил ли кто-то продаваемое в секонд-хендах белье, то лучше его не покупать. Аналогичное правило действует и в отношении купальников и плавок.

Зонты, плащи, накидки, резиновые сапоги – все эти вещи не созданы для того, чтобы служить вечно. Поэтому лучше купить новую защиту от дождя, чем промокнуть.

Матрацы – именно в матрацах очень любят селиться клопы. Вывести их оттуда очень сложно. А о том, какие жидкости могли попасть на подержанный матрац до его продажи, лучше даже и не думать. Аналогичное правило действует и в отношении постельного белья и полотенец.

Обувь и шапки – если вы покупаете подержанную обувь, то нужно быть готовым к тому, что в придачу к ней вы покупаете грибок или другое кожное заболевание ее бывшего владельца. Аналогичная ситуация с головными уборами, которые могут быть рассадниками вшей.