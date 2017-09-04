Франция впервые за сто лет не смогла обыграть Люксембург

Статистика – тут ничего удивительного – показывает полное преимущество в матче команды Дидье Дешама. Владение мячом 76% на 24%, ударов по воротам 34 – 3, Антуан Гризманн и Поль Погба дважды попадали в перекладину – все было впустую. Интересно, что французы могли и вовсе проиграть – Жерсон Родригес ближе к концу матча попал в штангу, пишет sports.ru.

Франция взяла лишь одно очко в этом матче, и теперь ее лидерство в группе выглядит не таким уверенным. После 8 матчей у команды Дешама 17 очков – Швеция отстает на одно очко, Голландия – на 4. В октябре французов ждет выезд в Болгарию (Голландия проиграла там 0:2, например) и домашний матч с Белоруссией. Франция – по-прежнему фаворит группы, но варианты, при которых она окажется в стыковых матчах, уже не выглядят фантастикой.

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц радуется историческому результату: «Мы очень редко берем очки с топ-сборными. Это славный день для всего люксембургского футбола. Я бы не стал винить сборную Франции. У них были моменты, просто они не смогли превратить их в голы».

В этом отборочном цикле Люксембург уже набрал 5 очков – кроме ничьей с Францией, была победа и ничья в матчах с Белоруссией.