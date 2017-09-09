Разрушительный ураган «Ирма» сеет панику: эстонец показал, что творится во Флориде (фото)

Проживающий в курортном городе на восточном побережье южной Флориды Форт-Лодердейле эстонец Пеэтер Лаас сказал Postimees, что паника настигла их местность во вторник. «В понедельник был свободный день, Labor Day, поэтому ничего не происходило. А во вторник, когда появились новости, что ураган может добраться и сюда, на заправочных станциях уже были очереди и в магазинах пропала вода. Вода — основное, за чем люди бегут в шторм, также были пусты полки с хлебом и пропали мясные консервы», - рассказывает он.

Очередь на заправку. / Фото: Пеэтер Лаас.

Но если осмотреть магазин, по словам молодого человека, на самом деле можно найти много еды, за исключением некоторых продуктов, например, бобов, которые закончились.

Все мясные консервы разобрали. / Фото: Пеэтер Лаас.

Лаас учится во флоридском университете и живет в общежитии, которое было построено устойчивым к ураганам. У них запасено достаточное количество воды и еды.

По его словам, вчера еще погода в их городе была хорошей, но сегодня утром пошел дождь, стало облачно и поднялся ветер.

Лаас говорит, что многие уезжают, сейчас в его общежитии осталось пять человек: «Люди боятся и последняя девушка улетела вчера в Сан-Франциско, поскольку ее родители очень волновались». Если еще в четверг билет на самолет можно было приобрести по хорошей цене, менее 200 долларов, улетевшая девушка заплатила в пятницу за билет первого класса 1000 долларов.

Лаас говорит, что у него была неоднократная возможность уехать с коллегами или друзьями, но он предпочел остаться, чтобы увидеть ураган и пережить его: «Я скорее взволнован, чем испуган».