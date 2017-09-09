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Таллиннский марафон SEB: ищите на фото себя и знакомых

Забег на 10 км выиграл кениец

Rus.Postimees.ee
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Со вчерашнего дня по воскресенье проходит Таллиннский марафон SEB.

В 11 часов проходили детские забеги Mesikäpp. А в 17 часов - бег, ходьба, а также ходьба с палками на 10 км. Несмотря на дождливую погоду, сегодня участие в забегах приняли большое количество человек.

10 км пробежал и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Победителем на дистанции в 10 км стал кениец Бенард Корир со временем 29:46, за ним финишировали его соотечественники Ибрагим Мукунга Вашира (29:49) и Генри Кипсанг (30:43).

Завтра в 9 часов утра начнется классический марафон на дистанцию 42 195 м и в 12 часов полумарафон на 21,1 км.

В связи с проведением Таллиннского марафона SEB существенно меняется движениеи общественного транспорта. Подробнее смотрите здесь.

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