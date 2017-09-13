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Гражданство получат 47 человек

BNS
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Паспорт Эстонии. | ФОТО: Raigo Pajula

На заседании в четверг правительство обсудит предоставление гражданства Эстонии 47 лицам.

Правительство рассмотрит предложение дать эстонское гражданство матери и ее несовершеннолетнему ребенку при условии, что мать будет освобождена от прежнего гражданства, сообщил пресс-секретарь правительства. Сейчас соискатели являются гражданами Украины.

Правительство также обсудит предложение дать гражданство Эстонии отцу и его трем несовершеннолетним детям при условии, что отец будет освобожден от прежнего гражданства. Сейчас соискатели являются гражданами Украины.

Правительство также обсудит предложение дать гражданство Эстонии 40 лицам, выполнившим предусмотренные законом о гражданстве условия соискания гражданства, в отношении которых отсутствуют перечисленные законом о гражданстве основания для отказа в гражданстве Эстонии.

МВД также предлагает правительству предоставить гражданство Эстонии лицу, которое неоднократно привлекалось к ответственности за умышленные преступления, а в период 2002-2011 совершило 14 проступков. Судимость соискателя погашена. МВД также предлагает отказать в предоставлении гражданства лицу, которое в период 2008–2017 совершило 28 проступков. Судимость соискателя не погашена.

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