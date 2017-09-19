Суд по правам человека: работодатель не может копаться в электронных письмах работника

Инженер из Румынии, который проиграл суды всех инстанций на родине, обратился в Европейской суд по правам человека в надежде, что правда все же окажется на его стороне и будет признано, что работодатель нарушил его право на частную жизнь и тайну переписки, а его увольнение в 2007 году было незаконным, передает Jurist et de Jure.

А именно, истец использовал электронную почту, выделенную ему для выполнения трудовых обязанностей, для частного общения. За это в этой же фирме прежде уже был уволен один работник, то же самое сделали и с ним, поскольку речь шла о нарушении предписаний внутреннего порядка фирмы. Работодатель отслеживал письма работника личного и интимного содержания. Распечатка переписки составила 45 страниц.

Судебная палата в своем решении от 12.01.2016 пришла к выводу, что восьмая статья Европейского кодекса по правам человека не была нарушена, и работодатель поступил правильно. Истец не согласился с этим, поэтому дело было принято на рассмотрение Большой палатой суда, решение которой было вынесено в сентябре этого года.

С одной стороны, на весах было право на уважение частной жизни работника, а с другой - право работодателя принимать меры для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Большая палата решила (в пропорции голосов 11:6), что работодатель все же нарушил восьмую статью кодекса, поскольку общение работника на рабочем месте относилось к понятиям «частная жизнь» и «тайна переписки».

У работника могут быть разумные ожидания приватности в ситуации, когда работодатель ограничивает использование Интернета, поскольку распоряжения работодателя не могут сводить личную социальную жизнь на рабочем месте до нуля. Право на уважение частной жизни и тайны переписки работают всегда, хотя в определенном смысле они могут быть несколько ограничены.

Решение было изменено из-за того обстоятельства, что работник не был заранее предупрежден о масштабах слежки со стороны работодателя, а также о том, что у работодателя может быть доступ к его переписке. Суд отметил, что работодатель должен был предупредить об этом до того, как слежка была начата.

В то же время, решение не имеет характера прецедента, поскольку с целью контроля у работодателя есть право отслеживать общение по электронной почте, но об этом работник должен быть предупрежден заранее. Например, Закон о трудовом договоре не запрещает читать э-почту работников, но принуждает работодателя уважать приватность работника. Поэтому тайная и неуместная слежка за работником запрещена. Каждый должен защищать свою личную жизнь, но рабочую и личную переписку нужно вести отдельно.