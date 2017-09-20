Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Названа лучшая страна для семейной жизни

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Семья. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Масштабный опрос среди экспатов выявил страну, в которой созданы лучшие условия для жизни семей. Это государство расположено рядом с Эстонией.

Ежегодный рейтинг опубликован организацией Expat Insider. Первое место в списке заняла Финляндия, которая названа лучшей по трем параметрам: доступность школ и детсадов, уровень семейного благосостояния и качество образования — передает «Фонтанка».

Но есть нюанс — Финляндия является страной, переехать в которую весьма затруднительно. По этому критерию она находится на 60-м месте из 65.

Также в топ-10 лучших стран для семей-экспатов вошли Швеция, Чехия, Дания, Норвегия, Коста-Рика, Сингапур, Испания, Нидерланды и Бахрейн.

Наверх