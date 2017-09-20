Названа лучшая страна для семейной жизни

Ежегодный рейтинг опубликован организацией Expat Insider. Первое место в списке заняла Финляндия, которая названа лучшей по трем параметрам: доступность школ и детсадов, уровень семейного благосостояния и качество образования — передает «Фонтанка».

Но есть нюанс — Финляндия является страной, переехать в которую весьма затруднительно. По этому критерию она находится на 60-м месте из 65.

Также в топ-10 лучших стран для семей-экспатов вошли Швеция, Чехия, Дания, Норвегия, Коста-Рика, Сингапур, Испания, Нидерланды и Бахрейн.