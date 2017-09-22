New York Times: в Эстонии семьи проводят отпуск в бане

После этого следует детальное описание банных традиций, пишет rus.err.ee со ссылкой на Menu.

С баней по-черному на хуторе Mooska в фоторепортаже знакомят Марианн и Хенри Лиймал с детьми.

В репортаже собраны истории о том, где отдыхают японские, китайские, украинские, итальянские семьи. В качестве места отдыха украинских семей назвали пляж Аркадия в Одессе.