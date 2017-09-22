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New York Times: в Эстонии семьи проводят отпуск в бане

Rus.Postimees.ee
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Баня. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

The New York Times пишет в рубрике путешествий "Как семьи во всем мире проводят отпуск?", что в лиственных лесах южной Эстонии есть маленькие деревянные домики с крышей, покрытой мхом.

После этого следует детальное описание банных традиций, пишет rus.err.ee со ссылкой на Menu.

С баней по-черному на хуторе Mooska в фоторепортаже знакомят Марианн и Хенри Лиймал с детьми.

В репортаже собраны истории о том, где отдыхают японские, китайские, украинские, итальянские семьи. В качестве места отдыха украинских семей назвали пляж Аркадия в Одессе.

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