New York Times: в Эстонии семьи проводят отпуск в бане
22 сентября 2017 г., 19:24
The New York Times пишет в рубрике путешествий "Как семьи во всем мире проводят отпуск?", что в лиственных лесах южной Эстонии есть маленькие деревянные домики с крышей, покрытой мхом.
После этого следует детальное описание банных традиций, пишет rus.err.ee со ссылкой на Menu.
С баней по-черному на хуторе Mooska в фоторепортаже знакомят Марианн и Хенри Лиймал с детьми.
В репортаже собраны истории о том, где отдыхают японские, китайские, украинские, итальянские семьи. В качестве места отдыха украинских семей назвали пляж Аркадия в Одессе.