Отважный гражданин задержал пьяного водителя

События стали развиваться в местном магазине, когда 33-летний гражданин заметил, что мужчина с признаками опьянения сел за руль автомобиля Volkswagen и направился в сторону Суйгу, где на улице его ждал друг. Очевидец последовал за подозрительным водителем на собственном автомобиле и пришел к выводу, что тот не справляется с управлением Volkswagen. Отважный гражданин решил остановить машину, так как был уверен, что ее водитель представляет реальную опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Чтобы остановить шедший впереди автомобиль, 33-летний мужчина обогнал Volkswagen и стал тормозить, давая ему знак прекратить движение. Когда обе машины остановились, очевидец вышел из своего авто, чтобы поговорить с водителем Volkswagen. В это время последний тронулся с места, врезавшись в впереди стоявшую машину и спровоцировав тем самым ДТП с материальным ущербом.

Прибывший на место происшествия полицейский патруль обнаружил пьяного водителя, который совершил аварию. Кроме того, у мужчины отсутствовали водительские права соответствующей категории.

Сегодня, 26 сентября, вступившим в силу постановлением суд наказал 37-летнего мужчину за вождение в пьяном виде и совершение ДТП с материальным ущербом годом тюремного заключения. Ему назначено шоковое заключение сроком на один месяц. Оставшаяся часть наказания не будет подлежать исполнению, если в течение полуторагодовалого испытательного срока подсудимый откажется от употребления алкоголя, будет отмечаться у чиновника по криминальному надзору, пройдет социальную программу и не совершит новых преступлений.

37-летний мужчина находится под стражей с момента совершения преступления. Дело рассматривалось в порядке ускоренного производства.