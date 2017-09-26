Канадский сайт опубликовал адреса и телефоны жителей Эстонии

Название сайта – locatefamily.com. По словам советника по связям с общественностью Инспекции по защите данных Майре Иро, можно сделать вывод, что на сайте собрана информация из доступных в интернете источников. «Если вы найдете свои данные на каком-то похожем сайте и пожелаете их оттуда удалить, советуем в первую очередь связаться с администратором сайта и потребовать удалить свои данные с веб-страницы», - сказала Иро, добавив, что если информация удалена из первоисточника, она по прошествии какого-то времени исчезнет и из результатов поиска.

Другая возможность – обратиться к администраторам поисковиков. «У всех нас есть право потребовать у администратора поисковых машин удалить касающиеся нас данные. Например, Google упростил и ускорил процедуру удаления данных», - сказала Иро. Однако, по ее словам, это не всегда может решить проблему, потому что информация о вас остается в первоисточнике, хотя поисковые машины и не отображают этот результат при запросе вашего имени.

Иро добавила, что в том случае, если тот, кто опубликовал данные, отказывается удалять их или не реагирует на обращение, можно обратиться в учреждения по защите данных. При этом необходимо обратить внимание на то, в каком государстве зарегистрировано предприятие, которому принадлежит домен. В разных странах правила по защите данных могут в определенной степени различаться.

Зарубежные предприятия остаются за пределами эстонского правового пространства и не подчиняются надзору эстонских учреждений. «Поэтому разумнее по возможности быстро обратиться непосредственно в учреждения по защите данных в той стране, где зарегистрирован домен», - отметила она. Так, домен, о котором упоминает читатель, зарегистрирован на канадское предприятие, поэтому быстрее всего совет по этому вопросу можно получить именно в канадских учреждениях по защите данных.