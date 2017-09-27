Кто выиграет, а кто проиграет? Смотрите, как повлияет бюджет 2018 года на жизнь в Эстонии

На заседании в среду правительство одобрило проект госбюджета на 2018 год, который впервые превысит 10 млрд евро.

Согласно проекту закона о госбюджете на 2018 год, затраты и инвестиции составят 10,58 млрд евро, а поступления 10,33 млрд евро. По сравнению с 2017 годом затраты и инвестиции поднимутся на 922 млн евро (9,5 процента), а поступления на 986 млн евро (10,6 процента).

7,286 миллиардов или 70,6 процентов доходов бюджета составляют налоги. Общая налоговая нагрузка в 2018 году будет соответствовать уровню 2016 года и составлять 34,4%.

Самые большие вложения в бюджет внесут поступления от социального налога, которые по прогнозам принесет 2,945 миллиарда евро, и налог с оборота, который как ожидается принесет 2, 335 миллиарда евро. За счет этих двух налогов в бюджет итого должно поступить 5,28 миллиардов евро (всего от налогов рассчитывают получить 10,33 миллиарда евро).

Интересен и прогноз по алкогольному акцизу, согласно которому государство надеется, что в следующем году за счет него в казну поступит на 103 000 евро больше, чем в этом году. Таким образом, в следующем году государство прогнозирует доход от алкогольного акциза в размере 341 200 евро (в этом году планируется получить 237 600 евро).

Если посмотреть на госучреждения, то в следующем году больше всего потеряет госканцелярия, доход которой уменьшится на 60 процентов.

Но если учитывать, что в следующем году не будет уже трат на представительство Эстонии в ЕС, то бюджет канцелярии увеличится в сравнении с 2016 годом: тогда он составлял более 14 млн евро, а в 2018 году — более 24 млн евро.

Также в следующем году уменьшится бюджет парламентской канцелярии, более чем на 10 процентов уменьшится бюджет Министерства финансов, на 10 процентов — Министерства иностранных дел и на 6 процентов — у Министерства по делам сельской жизни.

Больше всего выиграет от нового бюджета правительство, доходы которого вырастут почти на четверть.

Реформа в сфере необлагаемых налогом доходов поднимет ставку необлагаемых налогом доходов низко- и среднеоплачиваемых работников до 500 евро. У людей, зарабатывающих до 1200 евро, будет оставаться на 64 евро в месяц больше. Нетто-зарплаты низкооплачиваемых работников поднимутся на 15 процентов. Реформа ориентировочно сократит доходы государства на 182 млн евро.

Долгосрочную способность экономики к росту будут поощрять инвестиции в инфраструктуру. Правительство намерено инвестировать 56,7 млн евро в строительство важных инфраструктурных объектов и развитие среды проживания в Эстонии. Продолжится прокладка распределительной сети широкополосного интернета в сотрудничестве государства, местных самоуправлений и частного сектора, начнется первый этап строительства Хаапсалуской железной дороги.

В обслуживание дорог планируется инвестировать 227 млн евро.

По прогнозу, затраты на оборону составят в 2018 год 2,11 процента ВВП. В дополнение к 2 процентам ВВП, выделенным на укрепление самостоятельной обороноспособности, также будут выделены средства на необходимые для приема подразделений союзников по НАТО инвестиции и покрытие расходов рамках программы государственных оборонных инвестиций.

В рамках реформы в сфере финансирования здравоохранения в течение последующих пяти лет на повышение доступности услуг здравоохранения будет дополнительно выделено более 300 млн евро, в том числе 34 млн евро выделят в 2018 году.

Государство будет выплачивать за неработающих пенсионеров по старости долю медицинского страхования из социального налога, которая к 2022 году постепенно поднимется до 13 процентов средней пенсии по старости. Больничная касса будет отвечать за часть услуг здравоохранения, которые до сих пор финансировались из госбюджета.

Зарплатный фонд работников, получающих зарплаты из госбюджета, увеличится на 2,5 процента. Решения о распределении дополнительного зарплатного фонда между учреждениями и ведомствами будут приниматься в сфере ответственности каждого министерства по отдельности. Более всего — на 4,5 процента — вырастет зарплатный фонд работников сферы внутренней безопасности, в том числе полицейских, спасателей, тюремного персонала и таможенников, а также работников социального обеспечения.

Продолжится также рост зарплат учителей, на который в бюджете Министерства образования и науки выделено на 36 млн евро больше, чем в 2017 году. На рост зарплат работников культуры и работающих с молодежью тренеров выделено 10 млн евро. На рост зарплат прокуроров выделено дополнительно по 0,6 млн евро в год для обеспечения конкурентоспособности зарплат.