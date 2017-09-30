Сравнение: самую дешевую продуктовую корзину столицы предлагает не ЛиПо

Если отнять стоимость куриного филе, а это около 4-5 евро, то мы увидим, что выгоднее всего покупки совершать в торговой сети Grossi. В то же время в ЛиПо не было сливы с темной кожицей и свиных котлет. Последние также не были доступны в интернет-магазине Coop.

Самая дорогая продовольственная корзина по-прежнему в Selver, где по сравнению с самым недорогим магазином она обойдется почти на 15 евро дороже.

На стоимость продуктовой корзины существенно влияют товары, реализуемые торговыми сетями под собственными брендами. Больше всего таких товаров можно найти в торговых сетях Grossi, Rimi, Maxima и Prisma.