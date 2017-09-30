Свен Миксер: пикет EKRE против Ангелы Меркель послужил интересам только России

«Своей акцией протеста в пятницу EKRE в очередной раз раскрылась во всей своей гнусности, - написал в пятницу поздно вечером в своем Facebook Миксер. - Пошлое издевательство над руководителем правительства одного из крупнейших наших союзников, Германии служит интересам только одного государства, и это государство — не Эстония. Для того, чтобы ход моей мысли не остался непонятым, скажу прямо, что это государство — Россия».

«Я не знаю лично никого из участников пикета и по этой причине считаю вполне возможным, что у кого из них хватило ума свято верить в то, что там, у Котла культуры они отстаивали интересы Эстонии. Но Мартина Хельме я таким глупцом не считаю. Он-то хорошо знает, что делает. И это самое отвратительное», - написал Миксер.

Член Партии реформ, бывший министр образования и науки Юрген Лиги в своем Facebook написал, что EKRE стала по-настоящему европейкой национально-консервативной партией — она пользуется теми же приемами и риторикой, нити которых, каналы финансирования и цели указывают, как правило, на Кремль.

«Формируемая там внешняя политика большей частью сосредоточена на раздроблении связей между союзниками, враждебном отношении к НАТО и ЕС. Скандалить подобным образом может изолированное крупное государство, хотя в результате в общем случае его ожидает упадок и политическое презрение, но для Эстонии, маленького периферийного западного государства, нет ни одной модели в сфере безопасности или экономики, которая бы допускала подобное ерничество, - написал Лиги. - С человеческой точки зрения низко, да и с интеллектуальной настолько примитивное, что ни один уважающий себя избиратель за деятелей Хельме свой голос не отдаст».

Консервативная народная партия (EKRE) в пятницу у Котла культуры в Таллинне провела пикет в связи с приездом в Эстонию канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Вполне вероятно, что прибывающая на саммит евробюрократов повитуха мультикультурности Ангела Меркель привезет с собой требование, что Эстония должна принять иммигрантов больше, чем было до сего времени», - заявил в переданном BNS заявлении заместитель председателя EKRE Мартин Хельме.

«На своем пикете мы собираемся заявить четко и громко политикам как в ЕС, так и в Эстонии, что наша квота на прием беженцев по-прежнему ноль и что мы не согласны с политикой открытых дверей. Мы не должны оставить впечатление, будто наш народ согласен с политикой Меркель. Мы не должны позволять Юри Ратасу или Андресу Анвельту идти на малейшие уступки».

Во время пикета с речами выступили политики от EKRE — Мартин Хельме, Урмас Эспенберг, Анти Пооламетс, Индрек Сярг и Георг Кирсберг.