Lasnamäe Centrum делает 11-летнюю девочку миллионершей

Мирабель Саммерфилд вместе с Джеймсом (21), Броди (19) и Космо (16) Саммерфилдами является владелицей основанного в Эстонии концерна недвижимости, которому, например, принадлежат торговые центры Tondi Selver, Norde Centrum и Lasnamäe Centrum, передает Äripäev.

Самым богатым среди молодежи, однако, является создатель и владелец Skeleton Technologies Таави Мадиберк, стоимость активов которого Äripäev оценил в 9,1 млн евро. Предприятие привлекло более 27 млн евро инвестиций, получило также поддержу EAS, его контрактным партнером является Европейское космическое агентство.

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