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Lasnamäe Centrum делает 11-летнюю девочку миллионершей

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Rus.Postimees.ee
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Lasnamäe Centrum. | ФОТО: Erik Prozes

В свежем рейтинге богачей Эстонии насчитывается 17 человек в возрасте до 30 лет, самая юная из них - занимающая 485-е место 11-летняя Мирабель Саммерфилд - имеет долю в нескольких таллиннских торговых центрах.

Мирабель Саммерфилд вместе с Джеймсом (21), Броди (19) и Космо (16) Саммерфилдами является владелицей основанного в Эстонии концерна недвижимости, которому, например, принадлежат торговые центры Tondi Selver, Norde Centrum и Lasnamäe Centrum, передает Äripäev.

Самым богатым среди молодежи, однако, является создатель и владелец Skeleton Technologies Таави Мадиберк, стоимость активов которого Äripäev оценил в 9,1 млн евро. Предприятие привлекло более 27 млн евро инвестиций, получило также поддержу EAS, его контрактным партнером является Европейское космическое агентство.

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