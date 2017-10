Видео: британские истребители заставили сесть вылетевший из Литвы лайнер Ryanair

Истребители Typhoon британских военно-воздушных сил (RAF) перехватили самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон, и заставили его приземлиться в аэропорту Станстед, сообщает Reuters.

«RAF подтверждает то, что истребители Typhoon были подняты по тревоге сегодня утром с авиабазы Coningsby для перехвата гражданского воздушного судна. Лайнер был благополучно эскортирован в аэропорт Станстед», — заявил агентству представитель RAF.

Police say nothing suspicious was found on a Ryanair plane escorted into London by RAF jets after a "bomb threat" https://t.co/KYXBqjQ2OG pic.twitter.com/qRNWPcHjJa