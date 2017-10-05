Галерея: смотрите, как принимал ресторан Rae читателей портала Rus.Postimees и что было потом

Ужин выиграла жительница Таллинна, швея фабрики «Балтика» Наталья Ионина, которая по условиям конкурса пришла в ресторан с двумя детьми, пятнадцатилетним Димой и двенадцатилетней Дашей. Место супруга, находящегося в заграничной командировке, заняла Ольга, подруга Наташи и по совместительству крестная мать Дмитрия.

Довольные гости ресторана Rae. Слева направо: Даша Ионина, Наталья Ионина, подруга Наташи - Ольга и Дима Ионин. Фото: Sander Ilvest

В ожидании первого блюда, приготовленного шеф-поваром заведения Константином Еремеевым специально для этого вечера, журналист портала, как обычно, расспрашивает победителей об их гастрономических пристрастиях.

Выясняется, что вся семья – заядлые мясоеды. «Мама жарит мясо, а папа – запекает, - авторитетно изрекает Дима. – А я умею жарить и варить пельмени и делать яичницу». «Я люблю стряпать, пеку маленькие кексики и ищу новые рецепты теста», - вступает в разговор Даша.

Первая перемена блюд - тартар из форели с авокадо, теплой чабаттой и чипсом из пармезана для взрослых и салат «Цезарь» для детей исчезли с тарелок, пока наш фотограф Сандер Ильвест снимал общие планы.

Обаятельный шеф, как и положено в приличном ресторане, выходил из кухни и подробно рассказывал о каждом блюде. Так, вторым блюдом для дам было утиное филе с обжаренной зеленой спаржей, свекольным песто, кускусом с шафраном и соусом из черной смородины.

Фото: Sander Ilvest

Ольга сообщила, что это лучшая утка из всех, которые она ела в Таллинне. Но главным украшением тарелки и настоящим сюрпризом стал жареный в утином жире пельмень с начинкой из утиной печени.

Пока мама и крестная смаковали утку, дети приступили к своему блюду. Им подали курицу, но не простую!

Фото: Sander Ilvest

Внешне это была обычная куриная ножка, на поверку оказавшаяся… нежнейшим, по оценке детей, филе на косточке! Гарниром стали миндальный картофель и крем из батата, а завершал вкусовую палитру необыкновенный секретный соус. Надо бы уточнить у Еремеева, из каких загадочных, но очень вкусных компонентов шеф его сотворил.

Фото: Sander Ilvest

Сразу после десерта, а это было пирожное с карамельным соусом, ванильным мороженым и свежими ягодами, в ресторане появились загадочные молодые люди.

Фото: Sander Ilvest

Один из них громко спросил: «Вы готовы?» Гости быстро оделись и в сопровождении вошедших, к которым на улице присоединился страж Старого города, удалились в неизвестном направлении. Удалось сделать групповое фото, но больше мы наших читателей не увидели…

Фото: Sander Ilvest

Надеемся, что приключение в подземельях театра-аттракциона «Легенды Таллинна» им тоже понравилось, как и ужин.

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