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ЧП в школе: ученик угрожал одноклассникам ножом

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Нож. Фото иллюстративное | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Ученик 5 класса Антслаской гимназии в среду во время урока физкультуры угрожал своим одноклассникам ножом. Никто не пострадал, мальчик был временно отстранен от занятий в школе.

«Это факт, что мальчик был с ножом и угрожал другим», - подтвердила порталу Valgamaalane директор Антслаской гимназии Катрин Мартинфельд . «Все обстоятельства расследуются и этим занимается полиция».

Это происшествие случилось 4 октября на стадионе Антсла во время урока физкультуры, когда в обычном классе ученик с проблемным поведением стал угрожать ножом своим одноклассникам. Никто не пострадал, но дети сильно испугались. В руках у пятиклассника был острый предмет, по данным Мартинфельд, кухонный нож.

В четверг в Антслаской гимназии был молодежный полицейский и социальный работник Вырумааского центра, чтобы посоветовать детям, как дальше вести себя после этого случая. Угрожавшему мальчику запрещено помещать занятия до 18 октября.

Пока неизвестно, сможет ли пятиклассник продолжить обучение в обычном классе.

«Учится он хорошо...на уроке до этого он был абсолютно спокоен», - сказала директор.

Полиция обещала прокомментировать случившееся завтра.

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