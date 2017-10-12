Кросс потребовал от Ратаса объяснений по поводу оценки Корбом референдума в Крыму

Поводом для подачи запроса на имя Ратаса стало вчерашнее заявление Корба в прямом эфире передачи Suud puhtaks на ETV, передает Rus.ERR.

«Михаил Корб в числе прочего выразил мнение, что с проведением референдума в Крыму было все в порядке. Поскольку это сказал генеральный секретарь Центристской партии, а в прошлом и другие политики-центристы называли референдум в Крыму легитимным, то все это вызывает серьезную озабоченность», - заявил в четверг, 12 октября, Ээрик-Нийлес Кросс, представляя запрос в Рийгикогу.

«Действительно ли точка зрения Центристской партии по-прежнему идет вразрез с позициями, высказанными на высших уровнях ЕС и Организации объединенных наций, согласно которым референдум в Крыму был незаконным и проходил с нарушением международного права?» - интересуется Кросс у Ратаса.